Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, , 09:56 — REGNUM В Николаевске-на-Амуре Хабаровского края местного жителя хотят привлечь к ответственности за ремонт дороги. Ему грозит штраф.

Читайте также: Жительницу Камчатки могут оштрафовать за участие в субботнике

Как сообщило ИА Амурпресс, житель Николаевска-на-Амуре решил своими силами отремонтировать дорогу, посреди которой давно уже зияла огромная яма. Он привёз строительный мусор и битый кирпич и яму засыпал. Яма находится на проезжей части центральной улицы отдалённого города.

Через два дня к мужчине домой пришли чиновники районной администрации. Они обвинили его в устройстве несанкционированной свалки.

«Муниципальным правовым актом запрещено размещать строительный мусор в общественных местах, в том числе — в виде подсыпки ям», — сообщил замглавы администрации по городскому хозяйству и правовым вопросам Иван Костырин.

Теперь мужчина будет оштрафован на 4 тыс. рублей. Ему также предписано убрать весь мусор из ямы на проезжей части — то есть вернуть яму в первозданное состояние.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года жители Петропавловска-Камчатского, возмущенные отказом тогда ещё градоначальника Виталия Иваненко привести город в порядок накануне туристического сезона, сами вышли на субботник и стали белить стволы деревьев. Одну из участниц субботника власти решили привлечь к административной ответственности за нарушение правил благоустройства. Но позже под давлением общественности отказались от своих намерений. Впоследствии мэр Иваненко стал обвиняемым по уголовному делу о взятках.