Москва, , 09:51 — REGNUM На сегодняшний день 288 тысяч человек на территории России остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию. Об этом 30 июня сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 288 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Также указывается, что истекшие сутки в России было проведено 228 тысяч тестов на SARS-CoV-2, в результате чего общее число таких анализов достигло свыше 19,5 млн.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ещё 2295 пациентов с коронавирусом выздоровели в Москве за прошедшие 24 часа.