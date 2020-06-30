Тамбов, , 09:49 — REGNUM 46 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Тамбовской области, сообщили 30 июня в региональном оперативном штабе.

«46 новых случаев сегодня. Из них: 16 мужчин, 26 женщин, 4 детей (девочки 8, 15 лет, мальчики 2, 12 лет). Возраст взрослых от 20 до 84 лет. Прибывших из других регионов нет, 44 контактных с заболевшими», — уточнили в штабе.

Всего в Тамбовской области за весь период пандемии подтверждено 4727 случаев заражения коронавирусом, 2996 человек выздоровели. 23 человека с подтверждённым заражением скончались. С диагнозом «пневмония» в больницах региона находятся 346 человек.

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