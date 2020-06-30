Оренбург, , 09:40 — REGNUM В Оренбургской области отмечено снижение уровня младенческой смертности в январе-апреле 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 37,8%, сообщает региональный минздрав.

За четыре месяца 2020 года показатель младенческой смертности составил 2,8 на 1 тысячу живых новорожденных. Стоит отметить, что в Приволжском федеральном округе этот показатель составил 4,2, а в среднем по России — 4,4 смертельных случая на 1 тыс. новорожденных.

В Оренбуржье наблюдается снижение уровня общей смертности — на 4,7%: с 13,9 фактов за четыре месяца 2019 года до 13,3 на 1 тысячу населения в январе-апреле 2020 года.