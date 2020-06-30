Ставрополь, , 10:05 — REGNUM Детские загородные лагеря отдыха в Ставропольском крае начнут работу к середине лета. В период с 10 по 15 июля запланировано открытие 19 таких организаций, сообщили ИА REGNUM 30 июня в пресс-службе главы региона.

В течение лета в загородных лагерях будут проведены две полноценные смены продолжительностью 21 день. Заполняться они будут только наполовину, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора. Всего детские загородные лагеря Ставрополья этим летом смогут принять почти 2,6 тыс. школьников.

Отмечается, что в связи с эпидемиологической ситуацией все лагеря оснастят оборудованием для обеззараживания воздуха и бесконтактными термометрами. В каждом учреждении будет круглосуточно дежурить медицинский персонал.

Краевые власти также рассматривают возможность открытия пришкольных детских лагерей дневного пребывания. Предполагается, что в августе в регионе смогут начать работу около 80 лагерей такого типа, при этом в каждом из них может быть проведена одна трехнедельная смена. Однако окончательное решение по ним будет приниматься с учетом эпидситуации.

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