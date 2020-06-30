Симферополь, , 09:37 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у шести граждан. Об этом 30 июня на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За 29 июня в Республике Крым подтверждено шесть новых случаев коронавирусной инфекции… Пять выявлены активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга в ранее подтвержденном очаге среди строителей, ещё один человек обратился самостоятельно в связи с клиническими симптомами», — отметил Аксёнов.

По его словам, все заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары, определён круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала пандемии в регионе подтвержден 691 положительный тест на новую инфекцию.

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