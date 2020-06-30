Москва, , 09:34 — REGNUM Ещё 2295 пациентов с коронавирусом выздоровели в Москве, сообщила 30 июня вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2295 пациентов», — сказала она.

Всего с начала распространения коронавируса в столице выздоровели 150 397 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, десять московских больниц, ранее перепрофилированных для приёма пациентов с коронавирусом, вернулись к прежней работе.

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