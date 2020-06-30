Пенза, , 09:34 — REGNUM Военный госпиталь нового формата начали строить в Пензе специалисты Министерства обороны РФ, заявил начальник медслужбы Центрального военного округа полковник Анатолий Калмыков. Его слова приводит пресс-служба министерства.

«У нас начато строительство нового госпиталя в Пензе, на основе которого создается типовой проект подобного медучреждения на 150 коек», — сообщил Калмыков.

Он уточнил, что в проекте госпиталя учтена масса нюансов, среди которых: необходимое количество резервных коек, оборудование для передачи данных и обмена информацией, телемедицины и даже вертолетная площадка.

По словам полковника, проект уже полным ходом реализуется: готов котлован, сооружается фундамент.

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