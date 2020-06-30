Петропавловск-Камчатский, , 09:38 — REGNUM На Камчатку для тушения лесных пожаров из Хабаровска вылетел самолёт-амфибия БЕ-200 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве.

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На борту самолёта, кроме пяти человек экипажа, 20 специалистов Дальневосточной базы авиаохраны лесов.

Самолёт-амфибия будет использоваться в районах Камчатки, где ситуация с лесными пожарами наиболее сложная.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке огнём охвачено свыше 120 тыс. гектаров леса.