Москва, , 09:26 — REGNUM Более трети жителей России (36%), говоря о предпочтительных видах отдыха, назвали пляжный отдых, показал опрос Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

Читайте также: Жители России рассказали, чем займутся в отпуск

Также 32% граждан предпочитают активные виды туризма (катание на лыжах, походы и др.), 23% — экскурсии по историческим местам и осмотр достопримечательностей.

Чаще активный отдых выбирают мужчины, чем женщины — 43% против 23%. В свою очередь женщины чаще мужчин выбирают туристические поездки (экскурсии) — 26% против 22% и лечение в санаториях — 18% против 12%.

Опрос проведен в конце февраля 2020 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году большинство жителей России (21%) в отпуск никуда не поедут и останутся дома.

Читайте также: Жители России рассказали о тратах на отпуск в 2020 году