Тбилиси, , 09:23 — REGNUM В Грузии за сутки выявили два случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Обновленные данные 29 июня разместили на сайте Stopcov.ge.

Всего в стране зафиксировано 928 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Три человека, болевшие COVID-19, в течение суток были выписаны. Теперь их 794, или 85% от общего числа выявленных случаев заражения.

Всего от COVID-19 в Грузии умерли 15 пациентов. На карантине содержатся 2809 человек, в стационаре — 229.

Стоит отметить, что в Грузии более недели в сутки число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 не превышает трех. С 1 июля в стране планируется открыть границы для иностранных туристов.

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