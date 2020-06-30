Биробиджан, , 09:18 — REGNUM В Еврейской автономной области на голосовании по поправкам к Конституции РФ работает автоУИК, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Читайте также: Военные РФ в Сирии проголосовали за поправки к Конституции РФ

Автобус переоборудованный в избирательный участок, курсирует по отдалённым улицам, жители которых могут проголосовать возле своего дома. При этом, как отметили организаторы голосования, обязательно соблюдаются все меры санитарной безопасности для недопущения распространения коронавируса.

«Многим жителям нашего избирательного участка добраться до стадиона «Дружба» очень проблематично. Поэтому мы приняли решение о том, что автоУИК будет приезжать в определенное место, например, к магазину, где люди смогут прийти и проголосовать», — рассказала председатель участковой избирательной комиссии № 31 Оксана Гетманская.

На этом избирательном участке уже проголосовали по поправкам к Конституции 502 избирателя, большинство из них воспользовались правом голосования в автоУИКе.

Как сообщало ИА REGNUM, Российские военнослужащие в Сирии приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ. Отдать свой голос за или против внесения изменений в Основной закон страны они смогли на авиабазах Хмеймим и Метрас.