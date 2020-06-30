Нью-Дели, , 09:22 — REGNUM За прошедшие 24 часа в Индии было выявлено более 18,5 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 июня сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По информации ведомства, на сегодняшний день в стране общее число выявленных зараженных SARS-CoV-2 возросло на 18 522 и составляет 566 840.

Также сообщается, что за этот же период в Индии от COVID-19 скончались 418 пациентов и в результате этого суммарное количество летальных исходов стало 16 893.

При этом отмечается, что за истекшие сутки в стране 13 099 человек вылечились от нового заболевания и их общее число достигло 334 822.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на Украине обнаружили 706 новых случаев заражения коронавирусом.