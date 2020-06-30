Москва, , 09:17 — REGNUM Российские власти готовятся к тому, что 1 сентября ученики российских школ пойдут в общеобразовательные учреждения в обычном режиме. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

«Дети пойдут в школу. Мы к этому готовимся», — сказал Кравцов.

По его словам, к школе готовятся как сами дети, соскучившиеся по школе, так и учителя, которые также соскучились по школьникам.

При этом Кравцов уточнил, что в образовательных учреждениях усилят эпидемиологические меры, и подобная работа с региональными властями уже ведётся.