Орел, , 09:16 — REGNUM Ко второму этапу снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, готовится Орловская область. Об этом в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор Андрей Клычков.

В частности, с 1 июля смогут работать фитнес-центры, массажные салоны, солярии, бассейны, бани, сауны, загородные оздоровительные лагеря и санатории.

С 10 июля заработают предприятия общественного питания (при условии соблюдения социальной дистанции). С 13 июля возобновятся предварительные и периодические медосмотры, также заработают дневные стационары, с 20 июля заработают и круглосуточные стационары.

Дошкольные и средние профессиональные образовательные организации заработают в штатном режиме с 1 августа, учебный процесс в школах в регионе рассчитывают возобновить с 1 сентября.

«Я сильно беспокоился по поводу того, что мы первый этап открытия осуществили на прошлой неделе, но рад, что в большинстве случаев обеспечены санитарно-эпидемиологические меры. Я убедительно прошу всех соблюдать меры предосторожности, и тогда не будет новых очагов», — добавил Клычков.

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