Махачкала, , 09:18 — REGNUM В Дагестане трое молодых людей объявлены в розыск по обвинению в убийстве. Как сообщили ИА REGNUM 30 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану, преступление было совершено у ворот ОАО «Махачкалаводоканал» 23 июня. По данным СМИ, двое разыскиваемых являются сыновьями депутата парламента республики.

По версии следствия, поздно вечером 23 июня 2020 года в парке имени Ленинского комсомола в Махачкале между Абдулбасиром Омаровым и Суракатом Асиятиловым произошел конфликт, в ходе которого первый ударил оппонента по лицу и уехал на своей машине. Тогда Асиятилов решил убить своего обидчика. Он позвал на помощь своего брата Хусейна Асиятилова и знакомых, в том числе Нурмагомеда Гаджиева, причем попросил их приехать с оружием.

Минут через 40 Асиятилов и Омаров вновь встретились, на этот раз на территории ОАО «Махачкалаводоканал». Между ними произошла драка, однако свидетели инцидента их разняли и попытались примирить. В это время на территорию предприятия прибыли более 20 человек, в том числе вооруженные пистолетами Хусейн Асиятилов и Нурмагомед Гаджиев.

Увидев толпу, Омаров попытался убежать, но братья Асиятиловы и Гаджиев напали на него, повалили на асфальт и открыли по нему стрельбу из пистолетов, а затем скрылись с места преступления. От полученных ранений Омаров скончался по пути в больницу.

В отношении Сураката (1995 г. р.) и Хусейна (1994 г. р.) Асиятиловых, а также Нурмагомеда Гаджиева (1996 г. р.) вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых в убийстве группой лиц по предварительному сговору и незаконном обороте оружия. Все трое объявлены в розыск. Расследование дела продолжается.

По данным местных СМИ, братья Асиятиловы — сыновья бывшего главы Шамильского района Дагестана, а ныне — депутата Народного собрания (парламента) республики Магомеда Асиятилова («Единая Россия»). Третий обвиняемый Нурмагомед Гаджиев является двукратным призером чемпионатов Европы по вольной борьбе, выступает за сборную Азербайджана.

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