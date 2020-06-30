Петропавловск-Камчатский, , 09:22 — REGNUM На Камчатке власти озаботились доступностью медикаментов и лекарственных препаратов для жителей отдалённых и труднодоступных районов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Доступность лекарств для камчатцев обсудил врио губернатора региона Владимир Солодов с правительством. В ходе поездки в Мильковский район он побывал в одной из местных аптек.

«В целом аптека хорошая. Но ряда препаратов нет. Работники аптеки признались, что иногда лекарства приходится ждать по 7 — 10 дней. Это неприемлемо. Доступность лекарственных препаратов сейчас — вопрос жизнеобеспечения. Есть ситуации, когда они требуются именно сейчас. Нам нужно усилить мониторинг доступности лекарственных средств в отдалённых районах», — сказал Владимир Солодов.

Солодов также отметил, что лекарства в муниципалитетах намного дороже, чем в Петропавловске-Камчатском.

Как сообщало ИА REGNUM, жители отдалённых северных районов Камчатки пожаловались в ноябре 2019 года на то, что им вместо лекарств вертолётами завозят водку, поскольку этот груз выгоднее для перевозчиков.