Хмеймим, Сирия, , 08:57 — REGNUM Военнослужащие из России, находящиеся сейчас в Сирии, приняли участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ, сообщили 30 июня журналистам в российском посольстве в Сирийской Арабской Республике.

Голосование проходило на российской авиабазе Хмеймим, пункте материально-технического обеспечения ВМФ России Тартус, в других местах дислокации российских военных и с соблюдением строгих мер санитарной безопасности.

«При посольстве РФ назначаются члены участковой избирательной комиссии, которые выполняют непосредственные задачи по выездам на участки, где будут голосовать военнослужащие», — сообщила представитель комиссии при посольстве России Елена Кулешова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что голосование по поправкам к Конституции России проходит с 25 июня по 1 июля. Подсчёт голосов будет осуществляться 1 июля после 20:00 по местному времени во всех российских регионах.