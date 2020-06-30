Москва, , 08:54 — REGNUM В Москве 30 июня температурный фон совпадает с многолетней нормой, сообщили в центре «Фобос».

Синоптики отметили, что большую часть дня регион будет находиться под влиянием скандинавского антициклона, «благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья ждет погожий летний денёк с температурным фоном, точь-в-точь соответствующим своей многолетней климатической норме».

В столице ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха в Москве поднимется до 24 градусов, в Подмосковье — до 25 градусов. Скорость ветра окажется в пределах 9 м/с.

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