Тбилиси, , 08:59 — REGNUM Открытие границ для иностранцев в период пандемии коронавируса будет для Грузии испытанием. Об этом иммунолог, профессор, доктор медицинских наук и глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе 29 июня рассказал журналистам, сообщает грузинское «Общественное телевидение».

Врач отметил, что Грузии удалось справиться с распространением коронавируса, а также не допустить новой вспышки роста заболеваний после снятия карантинных ограничений. По мнению иммунолога, после этих двух испытаний стране предстоит справиться с новым.

«Если Грузия выдержит открытие границ, это будет историческим событием, тогда весь мир будет говорить о нас», — заявил Церцвадзе.

Врач отметил, что некритично будет, если уровень заболеваемости COVID-19 начнет расти. По его словам, резервы национальной системы здравоохранения таковы, что пока еще она не была использована даже на 1/5 от своих возможностей. Если после возобновления международного туризма коронавирус начнет распространяться сильнее, то больницы к этому хорошо подготовлены.

Напомним, с 1 июля правительство Грузии планирует открыть границы для иностранных туристов. Первыми должны стать туристы из тех стран, где невысока вероятность заражения коронавирусом.

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