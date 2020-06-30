Багдад, , 08:52 — REGNUM В Ираке за сутки выявили 1749 случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 июня сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране превысило 47 тыс.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 1839 человек. За сутки скончались 83 пациента.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 10 млн 277 тыс. человек.

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