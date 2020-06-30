Петропавловск-Камчатский, , 08:52 — REGNUM В Камчатском крае за сутки, по состоянию на 30 июня, подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заражений в регионе с начала наблюдений составило 2190, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала эпидемии в крае полностью излечились 786 человек, 47 пациентов скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке работают медики из Москвы, имеющие опыт в борьбе с инфекцией. Регион получил помощь от федерального центра в виде аппаратов ИВЛ, средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов.