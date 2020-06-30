Грозный, , 08:46 — REGNUM В Чечне отмечается положительная динамика в борьбе с коронавирусом. Постепенное ослабление ограничительных мер не вызвало новой вспышки заболеваемости — число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом на 29 июня составило 14 человек. Так прокомментировал ситуацию в регионе глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мне очень приятно отметить, что сохраняется устойчивая динамика снижения заболеваемости, несмотря на снятие ограничительных мер», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ситуация с распространением инфекции находится под полным контролем властей и вводить вновь режим ограничений никто не собирается, отметил Кадыров.

«Я развеял слухи, что с 5 июля в республике снова вводится режим ограничений. Это всего лишь слухи», — заявил глава республики.

Он также отметил, что в Чечне будет направлено на борьбу с COVID-19 из федерального и республиканского бюджетов 2,527 млрд рублей. Часть из них — 78% уже потрачена. За счет этих средств медучреждения Чечни обеспечены лекарственными средствами и медоборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ и кислородными аппаратами, средствами защиты.

Отметим, по данным федерального оперативного штаба на 29 июня, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Чечне составило 1708. Вылечились от COVID-19 1180 человек, умерли — 22. По количеству жителей, заразившихся коронавирусом, Чечня занимает последнее место в Северо-Кавказском федеральном округе.