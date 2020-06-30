Биробиджан, , 08:45 — REGNUM При голосовании по поправкам к Конституции РФ нельзя отсидеться дома, необходимо прийти на избирательные участки и выразить свою позицию, ведь от неё зависит будущее всей страны и каждого жителя России, считает художественный руководитель театра-студии «Добрые люди» в Биробиджане Ирина Шайтанова.

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Сама Ирина Шайтанова прописана в Архангельске, но смогла без особых трудностей проголосовать по поправкам к Конституции в Биробиджане. Худрук театра отметила высокий уровень безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции и особо обратила внимание на удобство голосования в течение нескольких дней — человек может в удобное ему время прийти на избирательный участок.

«Самое простое — сидеть у себя на кухне и возмущаться. Проявите свою гражданскую позицию. Придите — нам создали все условия — и проголосуйте. Это важно. Если мы говорим о государстве и о гражданах этого государства, то позиция «мой голос ничего не решает» как раз и приводит к тому, что наши голоса ничего не решают. Поэтому давайте так сделаем: каждый придет и каждый проголосует в соответствии со своими стремлениями для дальнейшей жизни», — сказала Шайтанова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае самым востребованным форматом голосования по поправкам к Конституции РФ стало голосование во дворах. Таким способом за четыре дня сделали свой выбор более 75% участников.