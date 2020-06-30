Москва, , 08:44 — REGNUM Десять московских больниц, ранее перепрофилированных для приёма пациентов с коронавирусом, вернулись к прежней работе. Об этом 30 июня сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.

На этой неделе возобновил нормальную работу второй госпиталь для ветеранов войн.

«Мы уже несколько недель работаем над обратным перепрофилированием стационаров, которые ранее оказывали помощь пациентам с коронавирусом. Сейчас потребности в таких мощностях нет», — сказала Ракова.

Возвращение в нормальный режим продолжается, ожидается возвращение к прежнему формату ГКБ № 17 и 51, больницы № 29 имени Н. Э. Баумана, имени С. И. Спасокукоцкого и № 1 имени Н. И. Пирогова и туберкулезная больница имени А. Е. Рабухина.

Как сообщало ИА REGNUM, более 30 тысяч сотрудников пунктов сдачи ЕГЭ в Москве протестируют на новую коронавирусную инфекцию, рассказала вице-мэр Анастасия Ракова.

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