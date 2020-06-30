Мехико, , 08:51 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Мексики случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки возросло на 3 805 и перевалили за 220 тысяч. Об этом 30 июня рассказал глава эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на странице ведомства в соцсети Twitter.

«На сегодняшний день в Мексике у 220 657 человек подтвердили (наличие коронавируса)», — заявил он.

Также Аломиа рассказал, что за сутки в стране от COVID-19 скончались 473 пациента, в результате чего суммарное количество летальных исходов достигло 27 121.

При этом известно, что на сегодняшний день в Мексике от COVID-19 вылечились свыше 131 тыс. человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Турции за сутки выявили 1374 случая заражения коронавирусом.