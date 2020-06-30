Махачкала, , 08:50 — REGNUM Республика Дагестан готовится ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В рамках него, в частности, смогут открыться детские сады, культовые сооружения и летние веранды предприятий общепита, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы и правительства республики по итогам состоявшегося 29 июня заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Напомним, первый этап снятия ограничительных мер стартовал в Дагестане 15 июня. К работе смогли вернуться предприятия сферы услуг и непродовольственные магазины площадью до 400 кв. м, а жителям разрешили гулять на улице не более двух человек вместе и заниматься спортом на открытом воздухе.

В ходе заседания глава Дагестана Владимир Васильев сообщил, что все службы отмечают улучшение обстановки в республике: снижается количество заболевших, освобождаются коечные места, растет число лабораторных исследований, а сроки получения их результатов сокращаются. Кроме того, по его словам, ни на одном из возобновивших работу предприятий не зарегистрировано очагов заражения коронавирусом.

В связи с этим руководитель региона призвал глав муниципалитетов оказать помощь в подготовке к открытию мечетей, храмов и других культовых сооружений. Он поручил уже в ближайшие дни начать обработку помещений дезинфицирующими растворами, «чтобы люди могли безопасно выполнить свой религиозный долг».

Руководитель Роспотребнадзора по Дагестану Николай Павлов со своей стороны также отметил, что в республике наблюдается стабильная тенденция к снижению количества заболевших, а возобновление деятельности ряда объектов не спровоцировало отрицательную динамику. В этой связи он подтвердил, что регион может готовиться к следующему этапу снятия ограничений.

Так, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора смогут возобновить работу объекты розничной торговли непродовольственными товарами площадью торговых залов до 800 кв. м, а также иные объекты торговли, включая уличные. Для посетителей будут доступны открытые летние веранды ресторанов и кафе, при этом столы должны стоять на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.

Кроме того, по словам Павлова, при соблюдении ряда условий могут начать работу детские сады, организации дополнительного образования, а также вузы и колледжи в рамках деятельности приемных комиссий. Одним из основных требований станет прохождение сотрудниками этих учреждений тестирования на COVID-19.