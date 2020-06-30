Анкара, , 08:40 — REGNUM В Турции за сутки выявили 1374 случая заражения коронавирусом. Об этом 30 июня сообщается в заявлении министра здравоохранения страны Фахреттина Коджа в социальной сети Twitter.

По его данным, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране превысило 198 тыс.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 5115 человек. За сутки в Турции скончались 18 пациентов.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 10 млн 277 тыс. человек.