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Путин откроет Ржевский мемориал Советскому солдату – трансляция

В Тверской области 30 июня состоится открытие Ржевского мемориала Советскому солдату. В мероприятии примут участие президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщается на сайте Кремля.

Инициаторами возведения монумента выступили ветераны Великой Отечественной войны. По итогам конкурса на лучшее архитектурно-художественное решение победил проект скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина — 25-метровая бронзовая фигура советского солдата, возведённая на десятиметровом насыпном кургане.

Всё об открытии Ржевского мемориала Советскому солдату читайте в трансляции ИА REGNUM.