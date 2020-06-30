Хабаровск, , 08:27 — REGNUM В Хабаровском крае за минувшие сутки выявили 77 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 11 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В числе заражённых инфекцией — девять детей и подростков. На 30 июня в крае зарегистрировано 4 140 носителей коронавируса, выздоровели — 2 134 пациента, 28 — скончались.

В госпиталях находится 995 пациентов, из них 30 — в тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, более 100 штаммов коронавируса SARS-CoV-2 выделили российские специалисты с начала его распространения в России.