Женева, Швейцария, , 08:21 — REGNUM Пандемия нового типа коронавируса в мире длится уже полгода, однако говорить о её скором завершении пока рано. Об этом на брифинге заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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«Мы все хотим, чтобы это закончилось… Но жёсткая реальность заключается в том, что это все даже не близко к концу», — уточнил глава организации.

Он подчеркнул, что, несмотря на то, что некоторые государства по всему миру добились некоторого прогресса в борьбе с эпидемией, на самом деле распространение пандемии коронавируса только ускоряется.

«Некоторые страны столкнулись с ростом случаев при открытии своих экономик и возвращении к социальной жизни. Большинство людей остаются уязвимыми для вируса. У него еще есть где развернуться», — говорится в посте в официальном Twitter ВОЗ.

Он напомним, что на сегодняшний день с начала пандемии COVID-19 в мире уже выявлено 10 млн случаев заражения коронавирусом, а число летальных исходов достигло 500 тысяч.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня ВОЗ заявила о рекордном числе выявленных за сутки заразившихся коронавирусом в мире — более чем 189 тысяч человек. При этом предыдущее самое большое число заразившихся SARS-CoV-2 — 183 тысячи — было зафиксировано 21 июня.

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