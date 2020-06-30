Москва, , 08:06 — REGNUM Больше всего в России востребованы специалисты в области информационных технологий, врачи и педагоги, заявил 29 июня глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства.

Отвечая на вопрос премьер-министра России Михаила Мишустина о наиболее востребованных специальностях, Фальков подчеркнул, что из IT-специалистов во всём мире сегодня больше всего нужны аналитики данных.

Министр добавил также, что инженерные специальности и направления находятся «не в самом топе, но традиционно выпускники очень хорошо трудоустраиваются» в связи с налаженным взаимодействием вузов и предприятий.

Ранее опрос рекрутингового агентства Superjob показал, что выпускники российских школ при поступлении в средние специальные учебные заведения чаще всего выбирают IT-специальности и медицинские специальности.

Читайте также: Названы самые популярные профессии у выпускников школ