Вашингтон, , 08:03 — REGNUM Отказ Верховного суда США пересмотреть четыре смертных приговора приветствуют в Белом доме, заявила пресс-секретарь американского президента Кейли Макинани 29 июня в ходе брифинга.

Она отметила, что инстанция отклонила заявления четырех обвиняемых в ужасных насильственных преступлениях. Макинани также напомнила, что каждый из заключенных был осужден более 15 лет назад и, по мнению пресс-секретаря, их казнь будет справедливой.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня американский генпрокурор Уильям Барр поручил Федеральному бюро тюрем США выбрать даты, когда будут исполнены смертные приговоры в отношении четырех осужденных за тяжкие преступления.

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