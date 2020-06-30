Омск, , 07:40 — REGNUM На выплаты работникам омских медицинских учреждений, задействованных в борьбе с коронавирусом выделят дополнительные средства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, решение принято комиссии Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.

«Принято решение о выделении дополнительно 182,6 млн рублей на выплаты медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией», — отметил зампред Госдумы Александр Жуков.

Кроме того, на реализацию дополнительных мероприятий для снижения напряжённости на рынке труда направят ещё 77,8 млн рублей.

Напомним, ранее почти 4 млрд рублей было выплачено омским семьям с детьми. Как сообщало ИА REGNUM, всего в области проживает чуть менее 400 тыс. детей в возрасте до 16 лет.

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