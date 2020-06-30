Бишкек, 30 июня 2020, 07:34 — REGNUM Положительный результат на коронавирус SARS-CoV-2 показал ПЦР-анализ, взятый у вице-премьера Киргизии Эркина Асрандиева, 30 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.
При этом заболевание вице-премьера протекает в легкой форме и он продолжает работу дистанционно.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня стало известно, что руководитель аппарата президента Киргизии Досалы Эсеналиев заразился коронавирусом.
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