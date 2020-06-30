Рига, , 07:23 — REGNUM 48% опрошенных в Латвии собираются потратить на отпуск в 2020 году менее 400 евро. Об этом пишет 29 июня портал Nra. lv со ссылкой на данные компании Ferratum, сотрудники которой в период с 18 по 25 мая опросили 3910 респондентов в возрасте от 18 до 61 года.

Согласно результатам опроса, 31% жителей страны готовы потратить на отдых от 400 до 1000 евро, 17% респондентов запланировали траты в диапазоне от 1000 до 2000 евро, и только 4% — свыше 2000 евро.

Отмечается, что в Латвии существенно также сократился процент людей готовых к путешествиям. Число планирующих путешествовать по стране упало на 46%. Тех, кто собирается провести отпуск заграницей на 73%.

Только 36% опрошенных готовы профинансировать свой отпуск из ранее сделанных накоплений. Остальным понадобиться кредитный заём или помощь близких.