Берлин, , 07:21 — REGNUM 194 259 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано в Германии после получения положительных результатов анализов еще 498 пациентов, 30 июня сообщается на сайте института Роберта Коха.

Днем ранее сообщалось о 262 подобных случаях.

Еще 12 больных с COVID-19 скончались. Всего в стране выявлено 8 973 погибших от осложнений при данном заболевании. Около 179,1 тысячи человек излечились.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что возможность повторного закрытия границ внутри ЕС из-за пандемии существует.

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