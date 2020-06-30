Рига, , 07:18 — REGNUM 21,6% интернет-пользователей в Латвии пользовались сервисом торрентов в течение последних шести месяцев. Этом показал аудит, проведённый по заказу министерства культуры Латвии международный исследовательским агентством Gemius.

«Вызывает тревогу факт, что почти в два раза выросло число пользователей и среднее время, которое затрачивается на потребление пиратского контента в сети», — так прокомментировала Diena. lv результаты исследования исполнительный директор общества «За легальный контент» Даце Котзева.

Отмечается, что в апреле торрент-сервисы посетили 116 000 пользователей латвийского интернета. Ими было скачено 12 млн файлов, совершено 6 332 000 просмотров, а среднее время пребывания в «пиратской среде» составило 01:03:39, между тем в феврале оно было почти в два раза меньше и равнялось — 00:33:42.

66% тех интернет-пользователей, кто пользуется торрентами делают это на регулярной основе, чаще двух раз в месяц. 78,4% пользователей не используют пиратские сервисы. Из них 37,9% делали это ранее.