Вашингтон, , 07:09 — REGNUM Ряд карантинных мероприятий повторно ввели в американском штате Аризона из-за резкого ухудшения ситуации с распространением нового коронавируса, сообщил губернатор региона Даг Дьюси 29 июня на своей странице в Twitter.

Так, в штате вновь будут закрыты рестораны, бары, тренажерные залы, кинотеатры, водные парки и аттракционы. Жители также не смогут собираться в группы более 50 человек

Кроме того, власти перенесли на 17 августа начало учебного года в школах.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня за сутки в США было выявлено более 38,8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

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