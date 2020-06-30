Абакан, , 07:02 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 28 человек, сообщили ИА REGNUM 30 июня в республиканском правительстве.

Шесть случаев — это служебные и семейные контакты.13 пациентов поступили с признаками ОРВИ, восемь — с признаками пневмонии. Один пациент выявлен в результате планового осмотра.

Выздоровели 1264 человека, в том числе 41 за сутки.

Всего в Хакасии по состоянию на 30 июня подтверждено 1872 случая заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии за весь период скончались 15 пациентов с коронавирусом.

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