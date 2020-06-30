Пекин, , 07:01 — REGNUM Национальная метеорологическая обсерватория Китая продлила синий уровень погодной опасности из-за ливней, сообщает 30 июня агентство Синьхуа.

С утра 30 июня по утро 1 июля мощные ливни с сильным ветром ожидаются в некоторых районах провинций Сычуань, Юньнань, Гуйчжоу, Хунань, Цзянси, Фуцзянь и Чжэцзян, сообщили в Национальном метеорологическом центре Китая.

В некоторых из этих районов возможно осадки до 70 мм в час, сопровождаемые мощным ветров, сообщили в центре. Местные власти рекомендуют жителям соблюдать бдительность из-за возможных наводнений, схода полезней и селей.

В Китае с начала июня не прекращаются ливневые дожди, которые уже привели к разливу некоторых рек. В центральных и южных регионах объявлен IV уровень экстренного реагирования из-за наводнений.