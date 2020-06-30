Иркутск, , 06:57 — REGNUM В связи с проведением ЕГЭ и сложной ситуацией с распространением коронавируса в Иркутской области усиливают все меры безопасности. Как сообщает сегодня, 30 июня, официальный штаб региона, основной период экзаменов 2020 года пройдет с 29 июня по 25 июля. В это время сдавать их будут более 12,5 тысяч одиннадцатиклассников и выпускников 2019 года.

Для осуществления контроля над проведением ЕГЭ будут задействованы 4794 наблюдателя. Часть из них будет работать в дистанционном режиме.

«До и после экзаменов будет проводиться обязательная дезинфекция помещений, а также школьных автобусов, осуществляющих подвоз школьников к пунктам проведения экзаменов; обязательная термометрия на вход и обеспечение средствами индивидуальной защиты», — пояснила и.о. министра образования Иркутской области Елена Апанович.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 20 июня общее число носителей коронавируса в Иркутской области составляет уже 7553 человека, причём 238 добавились только за последние сутки.

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