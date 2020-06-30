Анадырь, , 06:55 — REGNUM На Чукотке проголосовало по вопросу внесения поправок к Конституции РФ более 17 тыс. жителей региона, явка составила 51,9%.

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Из 17 151 участника досрочно проголосовали 1 882 жителей региона. Во районах, кроме городского округа Певек, досрочное голосование завершено, пишет ИА «Чукотка».

Всего на Чукотке зарегистрировано около 33 тыс. избирателей. Действует 55 избирательных комиссий, пять из которых — в Анадыре.

Участникам голосования выдают маски, перчатки и ручки, замеряют температуру.

Как сообщало ИА REGNUM, доля российских граждан, поддержавших поправки к Конституции РФ, составляет 76%, по данным экзитполов на 28 июня. В 25 российских регионах граждан опрашивали о том, как они проголосовали, на выходе с избирательных участков. Всего было охвачено 800 участков, опрос был анонимным.