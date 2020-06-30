Кызыл, , 06:39 — REGNUM На территории Тувы вновь объявили штормовое предупреждение. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по республике, местами 30 июня ожидается усиление шквалистого ветра до 17−22 м/с.

Кроме того, в регионе пройдут сильные дожди и грозы, также возможен град. При этом температура местами будет достигать 32 градусов тепла.

«Также на неблагоприятный метеопрогноз следует обратить внимание сельхозпроизводителям и владельцам подсобных хозяйств», — отметили в управлении.

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