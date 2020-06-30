Лондон, , 06:37 — REGNUM Карантинный режим, действующий из-за ситуации с пандемией, решили ужесточить в городе Лестер в Великобритании, заявил британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок 29 июня в ходе выступления в палате общин парламента королевства.

Глава правительства отметил, в отличие от остальной территории страны, в городе прослеживается заметный прирост числа новых случаев заражения коронавирусом.

В июне из-за вспышек COVID-19 в Лестере закрылись пять школ.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня стало известно, что число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Великобритании составило 312 653.

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