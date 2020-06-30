Анадырь, , 06:45 — REGNUM На Чукотке режим самоизоляции продлили до 6 июля включительно. При этом в пяти населённых пунктах округа сняли дополнительные противоэпидемические ограничения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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На вечер 29 июня в Чукотском АО зарегистрировано 138 случаев заражения коронавирусом, 124 пациента выздоровели, два человека умерли. Протестировано 15,8 тыс. жителей.

В городах Певек и Билибино, посёлке Угольные Копи, а также сёлах Кепервеем и Лаврентия с 29 июня открываются предприятия общественного питания не только на вынос или в режиме доставки, но и в режиме обслуживания вне помещения. Также возобновляется работа фитнес-центров и тренажёрных залов, стоматологических кабинетов и гостиниц. Ранее эти ограничения сняли в других населённых пунктах округа.

Остаётся в действие запрет на проведение массовых мероприятий, масочный режим, режим самоизоляции сохраняется для граждан старше 65 лет.

Пассажиры, прибывающие в Анадырь, Билибино, Певек, Тавайваам и Кепервеем, освобождаются от прохождения самоизоляции при наличии справки об отрицательном результате на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 детских здравниц с медицинской лицензией 1 июля возобновят работу в Краснодарском крае. Всего работу возобновят 124 стационарные организации отдыха детей.