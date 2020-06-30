Тункинский район, Бурятия, , 06:15 — REGNUM Власти Тункинского района произвели двойную глубокую опашку вокруг села Шулуты, где выявлены случаи заражения коронавирусом. Как написала ИА REGNUM на своей странице в «Фейсбук» пресс-секретарь главы района Дора Хамаганова, ров был вырыт по решению районного оперативного штаба.

«Двойные траншеи, по сути, достаточно глубокие двойные рвы, окружили село почти замкнутым кольцом», — отметила она.

Как отмечается, накануне ночью некие автолюбители пытались прорваться в село. Ров, по её мнению, позволит пресечь «броуновское движение» на автомашинах.

Добавим, что в селе по ситуации на 29 июня выявлено 16 носителей коронавируса, в соседней деревне Торы — ещё 15. Всего в районе выявлено 49 случаев заражения, зафиксировано также два летальных случая среди пациентов с COVID-19.

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