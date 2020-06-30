Горно-Алтайск, , 05:49 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в 26 случаях заражённые ранее контактировали с носителями.

«Коронавирус подтвердился у 12 жителей Кош-Агачского района, в том числе у троих детей; 12 жителей города Горно-Алтайска; у шести жителей Майминского района и жителя Чемальского района», — добавили в штабе.

Таким образом, общее количество подтверждённых случаев за всё время с начала эпидемии достигло 681. Из них 379 выявлены в Кош-Агачском районе, въезд и выезд из которого запрещён решением главы, 158 — в Горно-Алтайске. Напомним, ранее в регионе подтвердили смерть одного пациента с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне республиканские власти допустили возможность открытия туристического сезона с 3 июля. Помимо турбаз, в регионе могут открыться и заведения общепита.

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