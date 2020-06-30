Тяньцзинь, Китай, , 05:22 — REGNUM Порт Тяньцзинь на севере Китая перевалил в общей сложности 2,72 млн тонн импортных соевых бобов в период с января по май текущего года, что на 62% больше в годовом исчислении, сообщает 29 июня агентство Синьхуа.

По данным таможни Тяньцзиня, импортные соевые бобы используются для отжима масла и производства кормов. По мере того, как производство свиней в Китае постепенно возвращается в норму после обрушения, связанного с африканской чумой свиней, растет и спрос на корм для свиней через порт Тяньцзинь.

Главным источником импорта соевых бобов в Китае по-прежнему остаются Соединённые Штаты Америки, чей объем составляет 90% от общего объема перевали соевых бобов через порт Тяньцзинь.