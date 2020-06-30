Курган, , 05:18 — REGNUM В Курганской области с 30 июня 2020 года собираются возобновить работу кинотеатров и уличных веранд ресторанов. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Для каждой отрасли разработаны рекомендации Роспотребнадзора. Террасы ресторанов должны будут соблюдать термометрию посетителей, социальную дистанцию между столами, за одним столиком должно находиться не более четырёх человек, особая обработка посуды и персонал в перчатках и масках.

В кинотеатрах — аналогично: термометрия, маски, перчатки, обеспечение социальной дистанции при рассадке в зале, обработка поверхностей и уборка кинозалов после каждого сеанса.